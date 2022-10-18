Есть только путь: японский «самурай» голыми руками сбил медведя со скалы

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Японский скалолаз сбил со скалы выпрыгнувшего на него медведя

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Могучий зверь растерялся от храбрости воина. Последний подобной смелости от себя вряд ли ожидал.

Японский скалолаз пережил в горах самый большой выброс адреналина в своей жизни. Но на этот раз не от восхождения на вершину.

Спускаясь по горному хребту, мужчина неожиданно почувствовал чье-то присутствие. Подняв голову он увидел разъяренного медведя, бегущего прямо на него. Японец не был готов к такой встрече, но не растерялся и поступил, как настоящий самурай.

С громкими криками, он стал отмахиваться от зверя, а потом нанес ему несколько ударов, сбив противника со скалы. Медведю, не ожидавшему такого отпора, оставалось только отступить.

Позже, смельчак признался, что в детстве занимался карате. Эти навыки помогли ему одержать победу в неравной схватке с медведем. В комментариях к ролику истинный самурай даже извинился перед соперником, ведь это он зашел на его территорию.

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