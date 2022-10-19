Эксперт рассказала, что чем старше женщина, тем хуже размораживаются яйцеклетки.

Врач-гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова прокомментировала информацию о том, что певица Алла Пугачева может снова стать матерью. Якобы артистка заморозила свои яйцеклетки в 2002 году. Эксперт в беседе с 5-tv.ru рассказала, что это ложь.

«Это распространенный миф, что Алла Пугачева заморозила 20 лет назад свои яйцеклетки. 20 лет назад не существовало таких технологий, которые бы позволяли яйцеклеткам быть замороженными и размороженными без риска для их повреждения. Этих технологий не было. Это вранье», — сказала специалист.

По ее словам, для появления Лизы и Гарри Галкиных использовалась донорская яйцеклетка и сперма супруга артистки Максима Галкина*. Меньшикова рассказала, что сроки хранения криоконсервированных яйцеклеток никак не сказываются на их качестве. Они могут хранить хоть сто лет. Однако, как отмечает специалист, яйцеклетки не всегда хорошо размораживаются. Кроме того, они хуже переносят криоконсервацию, чем эмбрионы.

«Если эмбрионы заморожены в хорошем состоянии, то они ровно точно так же и разморозятся, а в отношении яйцеклеток этого сказать, к сожалению, нельзя. И даже яйцеклетки доноров криоконсервированные не размораживаются где-то в 70-80% случаев. Это такая средняя статистика по всему миру. То есть, если мы берем десять донорских яйцеклеток, размораживаем их, то, скорее всего, они могут не все разморозиться. Могут разморозиться там семь, восемь или девять яйцеклеток», — объяснила врач.

Меньшикова указала, что чем старше женщина, тем выше вероятность того, что эти клетки разморозятся хуже. Она добавила, что после размораживания не все яйцеклетки хорошо оплодотворяются, не из всех получатся эмбрионы хорошего качества, однако это не скажется на здоровье будущего ребенка.

Как ранее писал 5-tv.ru, Галкин и Пугачева готовы вновь стать родителями. После отъезда из РФ Пугачеву раскритиковали коллеги по цеху, общественные деятели и политики.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.