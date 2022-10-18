Не вешать нос: найдена замена переставшей поставляться в РФ «Виагре»

Наши препараты гораздо дешевле в сравнении с импортными и более доступны.

Недавно «Виагра» была включена в список антироссийских ограничений, поэтому ее поставки в нашу страну теперь под запретом. Врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук Константин Антонов сообщил изданию Сибкрай.ru, чем можно заменить известное средство.

«На сегодняшний день по меньшей мере пять отечественных фармацевтических компаний выпускают препараты „Силденафила“ — именно это вещество имеет оригинальное торговое название „Виагра“», — сообщил он изданию.

В том числе российские изготовители значительно увеличили спектр лекарственных форм «Силденафила». Раньше пациенты могли приобрести средство только в таблетках, а теперь в аптеках постоянно встречаются гранулы, таблетки пролонгированного действия и спреи для подъязычного употребния.

«Все эти препараты абсолютно безопасны, обладают той же эффективностью, стоят существенно дешевле и имеют более широкие возможности для использования благодаря разнообразию лекарственных форм», — заявил врач.

Также можно заменить другой препарат для лечения эректильной дисфункции, который покинул российский рынок. Вместо «Сиалиса» вполне подойдет его действующее вещество — «Тадалафил». Этот препарат выпускают все те же отечественные компании, что и «Силденафил».

«По эффективности наши препараты не уступают оригиналу, а их стоимость ниже в 7-10 раз, что делает российские препараты доступнее», — подметил уролог-андролог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что частое употребление «Виагры» способно лишить человека зрения.