Герой нашего времени: в чем заключается «феномен Юры Шатунова»

Молодость и простые трогательные песни сделали певца кумиром многих поколений россиян.

Со дня смерти бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова прошло четыре месяца. Но поклонники исполнителя хита «Белые розы» не согласны «отпустить» своего кумира. Они много общаются в сети и создают фан-каналы в Telegram в память о певце. Аудитория открытых пабликов буквально за несколько часов «прирастает» тысячами новых подписчиков.

Общественность пытается разгадать «феномен Юры Шатунова», недоумевая, в чем секрет обычного мальчика из детского дома. Музыкальный критик Сергей Соседов эксклюзивно для 5-tv.ru поделился своей точкой зрения на этот счет.

«Это время нового героя на советской эстраде, тогда это еще была советская эстрада. До Юры такого не было, и до перестройки такой герой появиться не мог. Чтобы попасть на эстраду, вообще, на сцену любую, театральную, неважно? какую, ты должен иметь образование. Ты должен иметь репертуар, залитованный в худсоветах, где сидят великие композиторы и поэты. Это нужно было, чтобы выйти на сцену, просто так ты не выйдешь. Ты должен иметь статус, уровень. Певцы имели этот статус. А с перестройкой все это стало ломаться, стало меняться. Вот? возник такой герой, такой же, как все, человек из толпы, такой же подросток, как и все остальные. Да, это было внове», — поясняет журналист.

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На руку Юре Шатунову сыграл его юный возраст — на большой советской сцене не было никого, моложе 35 лет — и простой, понятный обычным людям репертуар.

«Простых песен было много, но на эстраде и именно к середине 1980-х образовался недостаток хороших, легких песен. Комедий снималось мало. Понимаете, свои лучшие фильмы и Гайдай, и Рязанов уже сняли в 1960-1970-е годы. Вот и получилось, что осталась большая такая эстрада: песни Зыкиной, Ротару, Пугачевой. Пели такой сложный репертуар, так скажем. А вот героев таких не было перестроечных», — уверен Соседов.

А любовь к «Белым розам», которые стали неотъемлемой частью звездного образа певца, музыкальный критик называет визитной карточкой Юры Шатунова.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Шатунова определилась с выбором памятника артисту.