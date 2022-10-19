Мойщик окон принял комплименты и приглашение Волочковой: «Я еще и банщик!»

Знаменитая балерина восхищена красотой звезды телешоу и ждет его в своем саду.

Запахло новой звездной романтической парочкой! Скандальный герой телешоу на телеканале «Пятница!» Игорь Саванец готов паковать чемоданы и отправляться прямиком к балерине Анастасии Волочковой. Как пишет Teleprogramma.pro, приглашение прозвучало, оно было весьма заманчивым, а парень оказался не из застенчивых. Да и грех отказываться от такого легкого пути к славе!

Сердцеед Саванец, как выяснилось недавно, напрасно заставлял участниц шоу лить слезы и мечтать о нем одинокими ночами. Девушки-то думали, что красавец в костюме с иголочки криптомиллионер, а он на самом деле мойщик остановок. Не каждая дама готова биться с соперницами за такого кавалера, пусть он и выглядит не хуже Брэда Питта. Волочкова, судя по всему, не против. Деньги у нее и свои есть.

«Может, мне к себе его нанять? Игорь, хочу сделать вам грандиозное предложение! Станьте уборщиком моего сада! Девушки, а вы многие пожалеете, что не стали избранницами Игоря. Ну такой он красавчик! Его ждет очень большое будущее!» — написала танцовщица в своем Telegram-канале.

На мужчину, очевидно, эффективно подействовали сладкие речи, комплименты и звездный статус неожиданной поклонницы. Журналисты позвонили холостяку, чтобы услышать реакцию — долго ждать и уговаривать не пришлось. Волочкова, в конце концов, не каждому такие слова говорит, застенчиво пряча глаза под пышными ресницами!

«Анастасия, я принимаю ваше предложение! Куда выезжать? Знаете, я еще и банщик неплохой!» — ответил ей Саванец.

Банщика молодой человек упомянул неслучайно. Был в женской судьбе балерины один мужчина такой профессии, Сергей Кузнецов, вот только закончился жаркий роман не лучше, чем удар еловым веником по голому телу. После путешествия на Мальдивы (Волочкова периодически вывозит туда своих ухажеров) выяснилось, что артистку использовали ради славы, да еще и денег на бизнес просили подарить — 12 миллионов!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анастасии Волочковой стоит опасаться новой возлюбленной Кузнецова. Поклонники переживают — они уверены, что знаменитости стоит проявлять предельную осторожность.