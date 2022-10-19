Власти Херсонской области решили переместить часть жителей на левый берег Днепра

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Глава Херсонской области Сальдо объявил о перемещении части жителей на левый берег Днепра

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Высок риск того, что украинские националисты разрушат плотину Каховской ГЭС. Это приведет к затоплению территорий, рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Чтобы не допустить потерь среди мирного населения, принято решение вывезти жителей четырех районов Херсонской области на левый берег Днепра. Для этого задействуют МЧС, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Он подтвердил, что есть большая опасность затопления территорий, если ВСУ разрушат плотину Каховской ГЭС. Вода в этом случае хлынет со всего каскада электростанций выше по течению.

«Наша армия обладает очень сильными возможностями, для того чтобы отбить любую атаку. Но для того чтобы военные работали спокойно и не думали о том, что за их спинами стоят мирные жители, нужно выехать из этих районов», — объяснил Владимир Сальдо.

Тем, кто захочет отправиться в другие регионы России, федеральное правительство предоставит жилищные сертификаты. По ним можно будет приобрести квартиру или дом. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, всем желающим переехать предоставят бесплатное жилье, пока они не определятся с покупкой.

Сертификаты будут выдаваться исходя из средней цены по России — сейчас это более 80 тысяч рублей за квадратный метр. Также будет компенсировано утерянное имущество.

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