Право россиян на кредитные каникулы закрепят на законодательном уровне

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Срок каникул составит до полугода, в это время можно будет не вносить платежи.

Право россиян на кредитные каникулы закрепят на законодательном уровне

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV

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Право россиян на кредитные каникулы закрепят на уровне федерального закона. Как выяснили «Известия», принять его в первом чтении Госдума может уже в этом месяце.

Документом предлагается предоставлять заемщикам каникулы по потребительским кредитам, которые формируют значительную долговую нагрузку. Срок каникул составит до полугода, в это время можно будет не вносить платежи.

Такое право заемщик сможет реализовать один раз за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов более чем на 30%.

Впрочем, эксперты считают, что такие каникулы приведут к росту издержек банков. Что в результате может привести к заметному росту стоимости займов.

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