Муми-тролли проснулись: тысячи финнов выдут на акции из-за антироссийских санкций

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 44

В Хельсинки пройдут многотысячные протесты за отставку правительства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pius Koller; 5-tv.ru

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Участники акций планируют добиться свержения действующего правительства, из-за которого боятся замерзнуть этой зимой.

Жители Финляндии примут участие в серии массовых протестов против правительства страны из-за антироссийских санкций. Граждане не готовы к их последствиям, самое страшное из них — суровая зима без отопления в домах. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал журналист Кости Хейсканен.

Он уточнил, что первые акции начнутся 20 октября и пройдут в течение четырех дней возле парламента в Хельсинки. Бастующие намерены добиться свержения действующего правительства.

«Финские спящие муми-тролли проснулись и уже нация дошла до того, что не хочет терпеть ни антироссийских санкций, ни этого всего дурдома, который происходит в финском парламенте. С 20 октября в Хельсинки у дома правительства будут проходить на протяжении четырех дней забастовки, массовые мероприятия, которые будут скандировать, чтобы правительство Санны Марин убиралось к чертовой матери, как финны уже говорили об этом», — сказал собеседник.

Он отметил, что участие в акциях примут не только жители столицы Финляндии, но и других городов. Для этого организуют специальные автобусы, которые будут доставлять желающих в Хельсинки, к месту митингов. Ожидается многотысячное скопление людей.

«Ожидаются многотысячные протесты, то бишь то же, что происходило во Франции, Германии, Англии, Италии и других странах Евросоюза. Европейское сообщество перекидывается уже на Финляндию. <…> Финны хотят жить в дружбе и согласии с РФ и не хотят замерзнуть и умереть от голода этой зимой», — подчеркнул Хейсканен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Финляндии на острове Олкилуото произошла поломка на атомной станции. Это может ощутимо ударить по энергоснабжению всей страны.

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