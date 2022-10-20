В Колумбии протест коренных жителей перерос в беспорядки

Массовыми драками с полицией закончился протест в столице Колумбии. Все началось из-за невыполненного обещания властей предоставить жилье представителям коренного населения, которые из-за угроз были вынуждены покинуть родные края и несколько месяцев жить в городском парке.

В результате инфраструктуре города нанесен серьезный ущерб, но больше всего досталось муниципальным работникам. Не разбираясь, полицейский или нет, протестующие нападали на людей в форме, избивая их всем, что попадалось под руку — в ход шли трубы и огромные палки. Сбив противника с ног, манифестанты не останавливались и продолжали добивать лежащих на земле.

В списке пострадавших на данный момент 23 человека. О погибших пока ничего не известно.