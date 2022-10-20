Захарова: накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к прямому столкновению с РФ

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 60

Недружественные страны продолжают финансирование украинского кризиса, тем самым затягивая конфликт.

Захарова: накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к прямому столкновению с РФ

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Ellison Schuman

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Тема:
Специальная военная операция России

Накачка Киева вооружениями приближает Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — сказала дипломат в рамках брифинга.

По ее словам, страны военного блока являются соучастниками преступлений киевской власти и спонсируют террористическую деятельность. Спикер подчеркнула, что поставляемое оружие попадает на черный рынок, ежемесячный оборот которого свыше одного миллиарда долларов. Кроме того, натовские грузы оказываются у террористов, экстремистов и криминальных группировок на Ближнем Востоке, в Центральной Африке, Юго-Восточной Азии.

На фоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине недружественные страны Запада и ЕС стали поставлять вооружения неонацистам, объявив России экономическую войну. В частности, она выражена в применении различных ограничительных мер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто посетил освобожденных из украинского плена.

Тема:
Специальная военная операция России
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