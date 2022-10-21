Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Эфирная новость 17

Глава государства помимо проверки подготовки к службе, поговорил с мобилизованными и взял в руки снайперскую винтовку.

Фото, видео: Kremlin.ru; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Начнем с кадров из Рязанской области, куда сегодня на военный полигон прибыл Владимир Путин. Там сейчас идет подготовка мобилизованных, и верховный главнокомандующий решил проверить все сам.

Глава государства осмотрел снаряжение и форму резервистов, увидел практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовкам. А в стрелковом комплексе поговорил с мобилизованными и взял в руки снайперскую винтовку.

После всего этого Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели отдельную встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

+3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
61.50
-0.09 60.44
0.33
Открывайте шампанское! Китайский совет дня на пятницу, 21 октября

Последние новости

3:35
Джо Байден вновь поздоровался с невидимкой и не нашел выход со сцены
3:15
Открывайте шампанское! Китайский совет дня на пятницу, 21 октября
3:11
Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
3:00
Трифон и Пелагея: почему 21 октября нельзя назначать первое свидание
2:47
ВСУ ударили по переправе в Херсоне из HIMARS кассетными ракетами

Сейчас читают

Первая жена сбежала с сыном в Италию, а вторая родила семерых: как живет актер Горобченко
Как не пропустить "тихий" инсульт
Охотники или земледельцы? Самая лучшая диета по группе крови
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика