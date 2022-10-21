Путин и Шойгу посетили мобилизованных на полигоне в Рязанской области

Начнем с кадров из Рязанской области, куда сегодня на военный полигон прибыл Владимир Путин. Там сейчас идет подготовка мобилизованных, и верховный главнокомандующий решил проверить все сам.

Глава государства осмотрел снаряжение и форму резервистов, увидел практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовкам. А в стрелковом комплексе поговорил с мобилизованными и взял в руки снайперскую винтовку.

После всего этого Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели отдельную встречу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.