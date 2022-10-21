Металлическая собака любит труд. Китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 октября

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Последняя неделя календарного месяца вряд ли вам покажется слишком теплой. Энергии ожидаются по большей части осенние и зимние — много Металла, Воды, осенней Земли и совсем немного Дерева. Такая картина настраивает на кропотливую работу, дисциплину, сознательность. Минимум эмоций и максимум эффективности — вот девиз предстоящей недели.

Тем, кто чувствителен к отсутствию стихии Огня и все чаще в последнее время печалится, рекомендуется активно согреваться — побольше времени проводить на свежем воздухе, много двигаться, есть согревающую еду и насытить пространство вокруг себя красным цветом и источниками огня.

Понедельник, 24 октября. Ян Металл на Собаке

В понедельник случится энергетический дубль месяца. Двойная Металлическая Собака — это довольно суровая, не терпящая сантиментов и распущенности энергия. Лучшее, что вы можете сделать в этот день — это продемонстрировать себе и окружающим чудеса самодисциплины и эффективности.

Начните неделю с построения четких планов. Зафиксируйте (мысленно или письменно) цели и задачи на будущий год/месяц/жизнь/любой временной промежуток. Такая практика поможет успокоить ум и настроиться на решение текущих задач.

Помимо планирования, в понедельник хорошо пройдут разного рода встречи и свидания. Можно отправляться в большие путешествия и начинать серьезное лечение. Переезд и выход на новую работу также получат поддержку энергии понедельника.

Не стоит в первый день недели праздновать свадьбу и устраивать снос старых сараев. Можете спугнуть удачу!

Людям с Драконом в карте понедельник может принести финансовую выгоду и при этом головные боли и эмоциональные потрясения. Вам стоит максимально подготовиться к тому, что картина мира будет трещать по швам.

Вторник, 25 октября. Инь Металл на Свинье

Вторник может стать днем смятения и потерь. Энергии дня подобны утлому суденышку посреди холодного озера. Оно получило пробоину и может затонуть, а может и выстоять, но только если приложить достаточно сил.

Секрет успеха во вторник — следовать за энергиями, а не сопротивляться им. Чтобы ничего не отобрали, отдайте первыми. Посвятите вторник вычищению пространства от всего отжившего, старого и ненужного.

Лучшее занятие дня — это генеральная уборка. Даже если вокруг чистота, устройте уборку в голове: просмотрите и отфильтруйте свои мысли, убеждения. Проанализируйте отношения с людьми, откажитесь от токсичных взаимодействий. Развод и расставание — тоже подходящие занятия для энергий этого дня.

Не стоит во вторник заниматься любыми делами, связанными со строительством вашего будущего. Подписание важных контрактов, инвестиционные сделки, выход на новую работу, крупные покупки лучше перенести на более благоприятную дату. Если же обстоятельства не позволяют этого сделать, то настройтесь на то, что процесс может проходить не гладко и встречайте препятствия и форс-мажоры максимально спокойно.

Наиболее уязвимыми могут быть люди со Змеей в карте дня. Им стоит заняться рутиной, максимально успокоить ум и свои эмоции.

Среда, 26 октября. Ян Вода на Крысе

Среда — день большого количества новостей. Необязательно хороших, к сожалению. Энергии дня стремительные, сбивающие с ног, и ваш успех в этот день зависит от того, насколько крепкие у вас корни. Практикуйте спокойствие и уверенность — и будет вам счастье.

Благоприятные аспекты дня включают в себя поддержку всех долгосрочных начинаний. Все, что вы начнете делать в эту среду, будет многократно умножено. Поэтому внимательно выбирайте себе дела. Среди них новоселье, покупка имущества, открытие бизнеса, инвестиционные сделки, сбор старых долгов. От оформления кредитов, походов в суд, переездов, начала диеты и лечения лучше отказаться.

Тем, кому неблагоприятна большая Вода, день может принести травмы и заболевания. Вероятны также проблемы с противоположным полом. Чтобы утихомирить неблагоприятные аспекты среды, успокойте ум, поменьше зависайте в соцсетях и займитесь телом. СПА, массажи, спортзал, пешие прогулки под умиротворяющую музыку точно укрепят ваши нервы.

Наиболее восприимчивыми к энергиям дня могут быть люди с Лошадью в карте.

Четверг, 27 октября. Инь Вода на Быке

Четверг, в противовес среде, будет медленным. Дела продвигаются с трудом, люди опаздывают, сделки переносятся. Если следовать энергиям дня, то лучшее занятие на четверг — это тихая рутина, а то и вовсе отдых.

Если отдыхать не получается, то займитесь повседневными делами или подготовкой к будущим подвигам. Замедленное течение четверга поможет вдумчиво и тщательно спланировать шаги по достижению личных и профессиональных целей.

Не стоит ввязываться в соревнования — выиграть не удастся никому. Неблагоприятно переезжать (потратите много сил), начинать строительство (будет тянуться очень долго), открывать бизнес (будет идти ни шатко, ни валко). Крупные покупки и инвестиции — дела для более благоприятных дат.

Люди с Козой в карте будут чувствовать себя в четверг не в своей тарелке более всех остальных.

Пятница, 28 октября. Ян Дерево на Тигре

Пятница может оказаться двусмысленной. С одной стороны, может внезапно проявиться энтузиазм и потянет на подвиги, с другой — результаты этих самых подвигов будут весьма сомнительными. Энергия дня довольно болезнетворная. Чтобы не наломать дров, советуем взять паузу и заняться отдыхом.

Трудоголикам в пятницу строго рекомендуется потратить свои силы на рутину. Она тоже нуждается в энергии. Можно заняться подготовкой (но не подписанием!) важных контрактов, разобраться с организационными вопросами, подбить баланс и сделать исследования рынка.

Не рекомендуется играть свадьбы и проводить любые важные переговоры. Особое указание начет посещения больниц: настоятельно рекомендуется отложить визит к докторам.

Наиболее потерянными в пятницу могут почувствовать себя люди с Обезьяной в карте.

Суббота, 29 октября. Инь Дерево на Кролике

Суббота – это более мягкий по энергиям дубль пятницы. Все то же самое, что и вчера, только обернутое в мягкую вату. Дополнительный плюс: в субботу можно лениться и отдыхать.

Энергии дня настраивают на посиделки у камина с книгой в руках. Если хочется больше активности, то можно потратить время на необременительные дела по дому, неспешные беседы с родными и близкими, созерцание природы. Самое главное: не планируйте на этот день очень важные и срочные дела. И вообще ничего не ждите от этой субботы.

Путешествия и переезды, новоселья и строительство, свадьбы, сватовство и важные переговоры стоит перенести на другую дату. Неблагоприятный ожидается день для этих занятий, как не крути.

Наиболее чувствительными к неинтересным энергетическим аспектам дня окажутся люди с Петухом в личной карте бацзы.

Воскресенье, 30 октября. Ян Огонь на Драконе

Бацзы говорит, что в воскресенье ожидается столкновение энергий. Символ дня Дракон ругается с символом месяца Собакой. Результатом такой столкновения может быть повышенная эмоциональность.

Не удивляйтесь, если в воскресенье выйдут наружу обиды и недопонимание. Точнее, люди могут вываливать их на вас безо всякого предупреждения. Может стать явной ранее скрытая информация, разрушатся реноме, а также могут испортиться отношения с друзьями.

Чтобы не напороться на вилы неблагоприятных энергий, рекомендуется не планировать на воскресенье важные дела и посвятить день отдыху и общению с неконфликтными людьми. Легкие разговоры, необременительные визиты к родным и друзьям, отсутствие возлияний, не переедание – секрет благополучного воскресенья.

Люди с Драконом и Собакой в карте, имейте в виду: в это воскресенье вы под особым прицелом. Будьте благоразумны и не позволяйте каким-то там энергиям вывести вас из себя!

Удачного всем бацзы!