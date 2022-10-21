Один другого лучше: новый посол Украины Макеев шокировал немцев своими постами

Предшественник Алексея Макеева Андрей Мельник тоже не раз удивлял ФРГ, например, называя канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев.

Публикации нового посла Украины в Германии Алексея Макеева шокировали жителей страны. Едва с поста ушел Андрей Мельник, обзывавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ приехать в Киев, как новый дипломат отказал публике в той самой дипломатии.

Как пишет немецкая газета Die Welt радость жителей Германии после отставки Мельника была недолгой. Скандального посла, полагают авторы материала, сменил на посту «достойный» преемник. В личном блоге Макеев заявил, что не собирается в новой должности играть роль доброго друга.

«Макеев задает тон, который говорит, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. Он также показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки граждан ФРГ», — сказано в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что посол чересчур громко заявил о себе, еще не добравшись до Берлина. Первым делом в приобретенном статусе он начал требовать у ФРГ оружие, а подобные претензии Украины с каждым днем все сильнее раздражают европейских партнеров. Ведь выпрашиванием также регулярно занимается и президент Незалежной Владимир Зеленский, и его супруга Елена, и многие другие политики.

Алексей Макеев накануне вылета в Германию, помимо прочего, попросил немецких фолловеров посоветовать ему музыку для составления плейлиста. Люди, которые с нетерпением ждали ухода юмориста Мельника, схватились за голову — они опять играют в «шутки за 300»!

«Очевидно, что новый посол также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом», — сказано в статье.

Судя по всему, пишет газета, Алексей Макеев поюморит побольше и поярче предшественника в кресле посла Украины. Дипломата назвали «одаренным коммуникатором», который в отличие от «громкоговорителя», Мельника разбирается в использовании соцсетей. Так, в его Twitter 24 тысячи публикаций, вдвое больше, чем у экс-посла. Так что разговоров исключительно по делу от него уже не ждут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Владимир Зеленский уволил своего посла в Казахстане.

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