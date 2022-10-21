Один другого лучше: новый посол Украины Макеев шокировал немцев своими постами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 96

Die Welt: не желающий играть доброго друга новый посол Украины разочаровал немцев

Один другого лучше: новый посол Украины Макеев шокировал немцев своими постами

Фото: Facebook* / Oleksii Makeiev

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Предшественник Алексея Макеева Андрей Мельник тоже не раз удивлял ФРГ, например, называя канцлера Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ посетить Киев.

Публикации нового посла Украины в Германии Алексея Макеева шокировали жителей страны. Едва с поста ушел Андрей Мельник, обзывавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «оскорбленной ливерной колбасой» за отказ приехать в Киев, как новый дипломат отказал публике в той самой дипломатии.

Как пишет немецкая газета Die Welt радость жителей Германии после отставки Мельника была недолгой. Скандального посла, полагают авторы материала, сменил на посту «достойный» преемник. В личном блоге Макеев заявил, что не собирается в новой должности играть роль доброго друга.

«Макеев задает тон, который говорит, что он не хочет, чтобы его видели в роли вежливого дипломатического представителя. Он также показывает, что, как и в случае с Мельником, будет использовать юмор для достижения поддержки граждан ФРГ», — сказано в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что посол чересчур громко заявил о себе, еще не добравшись до Берлина. Первым делом в приобретенном статусе он начал требовать у ФРГ оружие, а подобные претензии Украины с каждым днем все сильнее раздражают европейских партнеров. Ведь выпрашиванием также регулярно занимается и президент Незалежной Владимир Зеленский, и его супруга Елена, и многие другие политики.

Алексей Макеев накануне вылета в Германию, помимо прочего, попросил немецких фолловеров посоветовать ему музыку для составления плейлиста. Люди, которые с нетерпением ждали ухода юмориста Мельника, схватились за голову — они опять играют в «шутки за 300»!

«Очевидно, что новый посол также не намерен в будущем озвучивать пожелания Киева тихим закулисным голосом», — сказано в статье.

Судя по всему, пишет газета, Алексей Макеев поюморит побольше и поярче предшественника в кресле посла Украины. Дипломата назвали «одаренным коммуникатором», который в отличие от «громкоговорителя», Мельника разбирается в использовании соцсетей. Так, в его Twitter 24 тысячи публикаций, вдвое больше, чем у экс-посла. Так что разговоров исключительно по делу от него уже не ждут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Владимир Зеленский уволил своего посла в Казахстане.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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