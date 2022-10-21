Попавший под удар ВСУ на переправе в Херсоне журналист: «Кто-то слил информацию»

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Попавший под удар ВСУ на переправе в Херсоне журналист Абдуллаев рассказал о трагедии

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru

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Националисты атаковали гражданский объект из HIMARS, когда по нему переправлялись люди на левый берег Днепра. Есть мнение, что боевики целились по сотрудникам СМИ.

Два человека погибли и еще десять получили ранения при обстреле гражданской переправы в Херсоне, сообщил глава правительства региона Сергей Елисеев.

Удар нанесли из РСЗО HIMARS, когда люди переправлялись на левый берег Днепра. Пострадавших с тяжелыми ранениями госпитализировали в Херсонскую областную больницу.

В момент удара на переправе было много наших коллег. По мнению журналистов, главной мишенью украинских войск стали именно они.

«Я думаю, кто-то слил информацию. Нам четко дали информацию — ребята можете ехать. Женщина, наша коллега, потеряла сознание. Быстренько занесли под мост. Наш один коллега погиб. Очень жалко, он из Питера», — рассказал директор телеканала «Таврия» Владимир Абдуллаев.

Из 12 выпущенных ракет только одна достигла цели — остальные сбила система ПВО. Очевидцы сняли ее работу на видео.

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