Светящуюся букву Z установили в Советске на границе с экономящей на энергии Литвой

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Символ спецоперации хорошо видно с литовского берега.

Фото, видео: www.globallookpress.com / hwo; 5-tv.ru

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В Калининградской области решили потроллить соседей напротив. Яркий символ спецоперации установили в городе Советске прямо на границе с Литвой.

Светящаяся буква Z появилась на набережной реки Неман, разделяющей две страны. Вечером знак хорошо видно на литовском берегу, где теперь вынуждены экономить электричество и сидеть в темноте. Видимо, так в Советстке хотели намекнуть соседям, что Литве стоит пересмотреть свою антироссийскую политику.

Отказываются от привычных благ сейчас не только литовцы. В Германии на фестивале Октоберфест в этом году решили незаметно сэкономить на пиве.

Администрация Мюнхена провела проверку и выяснила: в каждой третьей кружке было едва ли на четверть меньше напитка, чем положено. Очевидно, хозяева баров хотели увеличить прибыль, чтобы оплатить неподъемные счета за электроэнергию. Правда, сами владельцы заведений списали все на ошибки неопытного персонала.

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