«За пиво в баре полцены не платят»: Орбан высмеял потолок цен на нефть из РФ

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Премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил Еврокомиссию с посетителями бара

Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru

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Премьер-министр Венгрии колко ответил на предложение Еврокомиссии на ограничение стоимости российского топлива.

С незадачливым посетителем бара премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил всю Европу. В соцсетях он раскритиковал введение потолка цен на российскую нефть западными странами, сравнив покупку топлива с покупкой пива.

«Предложение Еврокомиссии о потолке цен на топливо похоже на то, как если бы вы пришли в бар и сказали бармену, что хотите заплатить за свое пиво половину цены. Такое не происходит. Потребители не могут снизить цены на энергию», —

Тем временем в Евросоюзе, похоже, забуксовал новый, девятый пакет санкций. Самиит ЕС так и не утвердил пакет мер в области энергетики. Евродепутаты решили, что документ нуждается в доработке — теперь его намерены скорректировать с учетом всех стратегических рисков для самой Европы.

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«За пиво в баре полцены не платят»: Орбан высмеял потолок цен на нефть из РФ
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