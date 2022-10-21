Спрос превысил предложение: в российских аптеках заканчиваются антибиотики

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В российских аптеках заканчивается антибиотик Амоксиклав

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Legky; 5-tv.ru

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Фармацевты говорят об отсутствии этих лекарств на складах поставщиков. Ждать ли дефицита?

В российских аптеках заканчиваются антибиотки широкого спектра действия. Как выяснили «Известия», среди препаратов сейчас трудно найти Амоксиклав и другие похожие на него по действию.

Их применяют при отитах, тонзиллитах, синуситах, бронхите и пневмонии. Фармацевты говорят об отсутствии этих лекарств на складах поставщиков. В то же время, в Росздравнадзоре заявили, что дефицита на рынке быть не может — в обращении находятся более 13 млн упаковок препаратов.

По мнению экспертов, причина кроется в возросшем спросе, который превышает предложение. В осенний сезон фиксируется повышенный интерес к антимикробным препаратам. Помимо этого, антибиотики покупают мобилизованные для формирования аптечек. По данным представителей фармотрасли, нехватка будет устранена уже к концу года.

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