Спрос превысил предложение: в российских аптеках заканчиваются антибиотики

Фармацевты говорят об отсутствии этих лекарств на складах поставщиков. Ждать ли дефицита?

В российских аптеках заканчиваются антибиотки широкого спектра действия. Как выяснили «Известия», среди препаратов сейчас трудно найти Амоксиклав и другие похожие на него по действию.

Их применяют при отитах, тонзиллитах, синуситах, бронхите и пневмонии. Фармацевты говорят об отсутствии этих лекарств на складах поставщиков. В то же время, в Росздравнадзоре заявили, что дефицита на рынке быть не может — в обращении находятся более 13 млн упаковок препаратов.

По мнению экспертов, причина кроется в возросшем спросе, который превышает предложение. В осенний сезон фиксируется повышенный интерес к антимикробным препаратам. Помимо этого, антибиотики покупают мобилизованные для формирования аптечек. По данным представителей фармотрасли, нехватка будет устранена уже к концу года.