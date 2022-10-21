Без потолка: страны ЕС не смогли договориться об ограничении цен на газ из РФ

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Несколько стран ЕС выступили против введения потолка цен на российский газ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE; 5-tv.ru

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Предложение ввести лимит стоимости российского топлива раскритиковал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Саммит ЕС не смог утвердить новый пакет экстренных мер по борьбе с энергокризисом. Эти предложения пришлось отправить на доработку, поскольку европейским лидерам не удалось прийти к единому мнению.

Как пишет западная пресса, некоторые страны — включая Германию, — отказались вводить потолок цен на энергоносители. Посчитали, что такая мера может привести к полной остановке поставок со стороны Москвы, о чем ранее открыто предупреждала Россия.

Предложение ввести лимит стоимости российского топлива раскритиковал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он провел простую и понятную аналогию.

Предложение Еврокомиссии о потолке цен на топливо похоже на то, как если бы вы пришли в бар и сказали бармену, что хотите заплатить за свое пиво половину цены. Такое не происходит. Потребители не могут снизить цены на энергию.

В список мер, которые стоит оценить и доработать, включили в том числе предложения о совместных закупках газа европейскими странами. А пока политики думают, что делать с кризисом, простым европейцам приходится в буквальном смысле выживать.

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