В Москве расследуют закрытие элитной школы «Ланцман скул»

А в Москве почувствовали себя обманутыми родители, которые вложились в образование детей. Частная школа «Ланцман скул», точнее, филиал сети — закрылась, проработав лишь месяц. А заплатили люди за год, примерно по 700 тысяч рублей. Иван Литомин провел целое расследование, чтобы выяснить, куда ушли деньги.

Здесь была вывеска огромная «Ланцман скул». К дверям закрытой частной школы они приходят уже не в первый раз, но здесь больше — ни вывески, ни школьных кабинетов, ни владельцев. Уроки в этом заведении продлились ровно месяц.

«Потом начались некоторые трудности. В старших классах кто-то из детей ушел, старшая и средняя школа стала малочисленная и мы почувствовали, что что-то не то, потому что старшие и средние классы расформировали», — рассказала пострадавшая Мария Скрябина.

Спустя еще неделю расформировали и младшие классы. Директор и официальная владелица — Анастасия Пискарева — объяснила закрытие учреждения финансовой несостоятельностью. У нее просто не было денег, чтобы оплачивать аренду, зарплаты и коммунальные счета.

«ИП Пискарева на данный момент банкротится. Потому что наши долги превышают наши доходы. Нам очень жаль, что происходит вот так», — пояснила Пискарева.

Родители — в шоке. Ведь год обучения в этой школе обошелся им почти в 700 тысяч рублей.

«Для нас очень большая сумма денег. На самом деле, мы никуда не ездили отдыхать этим летом, только чтоб ребенок учился в хорошей школе», — рассказала пострадавшая Ксения Петрова.

«Ланцман скул» имеет сразу несколько филиалов по Москве. И закрытая школа на улице Ивана Бабушкина работала по франшизе. Илья Ланцман — владелец бренда — сейчас находится в Израиле.

Мы связались с ним по видео. Именно он заключал договор с тем самым директором — Анастасией Пискаревой. И именно он объяснил нам очень простую математическую формулу: количество учеников филиала сократилось вдвое и бюджет школы на Бабушкина посыпался.

«Операционный ноль у них при 80 учениках, ну там 70 с чем-то. Они вот сколько получали за предыдущий год, столько и тратили. Там нет какого-то обогащения, там нет какого-то сознательного ввода в заблуждение клиентов и так далее», — сказал Ланцман.

Интересна и схема работы Ланцмана: ведь образовательной лицензии у его частных школ нет. Дети официально числятся в обычной школе. Но там по всем документам они — либо на дистанционке, либо на домашнем обучении. Договор с «Ланцман скул» при этом заключается на репетиторство. Об этом нам рассказала управляющая другого филиала «Ланцмана». Мы пришли туда под видом клиентов.

«Он прикрепляется к школе, которая имеет эту лицензию. Сдает там контрольные, аттестации — все там сдает. Аттестация — это три раза в год проходит. — То есть он самостоятельно, где-то здесь рядышком, да? — Она не всегда очно. По большей части — это заочно, либо на каких-то цифровых платформах», — пояснила управляющая.

Отсутствие образовательной лицензии помогает избавиться и от так называемых лишних предметов — мы подробно изучили программу. Там, например, нет музыки и физкультуры. Факультативно изучают изобразительное искусство.

При этом оценки в электронный дневник ребенка своевременно проставляются. Буква «А» означает, что ученик аттестован. Даже по тем предметам, которые он фактически не изучал.

«Это реальная схема обхода получения лицензии на образовательные услуги. Что уже само по себе образует состав преступления по статье 171 УК РФ. И, с учетом масштабов этой деятельности, здесь как раз достаточно, чтобы быть привлеченными по этой статье», — сказала адвокат Евгения Ильичева.

Масштабы посчитать не сложно. В среднем год обучения в «Ланцман скул» стоит около 700 тысяч рублей. В школе — около сотни учеников. Умножаем и получаем — 70 миллионов ежегодного дохода — и это только с одного филиала. По статье о «незаконном предпринимательстве» сейчас проводит проверку полиция.