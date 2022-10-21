Телеведущая Елена Летучая, как главный «ревизорро», буквально нагрянула в один из ресторанов известного во всем мире шеф-повара Гордона Рамзи в Дубае. В социальной сети блондинка не только оценила сервис и качество предоставляемых услуг, но и попробовала творения кулинара.

Посетить заведение Летучая пригласила и свою подругу. Сев за столик, женщины отметили, что им принесли по несколько меню каждой. Выбрав из огромного списка блюд и ожидая своего заказа, ресторанный «ревизорро» отправилась осмотреть открытую кухню. Она отметила, что на кухне все было число, повара соблюдают нормы — работают в перчатках и шапочках.

Дождавшись заказа, Летучая показала, что она выбрала: телеведущая поужинала супом с лобстером и тар-тар.

«Мы остались очень довольны. Выползли из ресторана сами как десертики», — заключила Летучая после посещения заведения Рамзи.

К слову, Летучая приобрела известность и популярность после программы на одном из российских телеканалов. В нем она проверяла различные заведения на качество оказываемых услуг. Под проверку попадали не только бары и рестораны, но и гостиницы, фитнес-центры, ночные клубы и местные здравницы. Нельзя сказать, что ее визитам многие радовались, но сама ведущая уверена — ее работа и выявление недостатков приносило определенно лишь пользу россиянам и способствовало улучшению качества обслуживания.

Рамзи — один из самых знаменитых и титулованных шефов современности. Он стал первым британским поваром, лично удостоившимся трех звезд Мишлен, в то время как его рестораны удостоились 16-ти. Начав заниматься поварской карьерой в юности, сейчас он владеет ресторанами по всему миру, снимается в телешоу, помогает молодым поварам и обрел популярность у молодежи, заведя свой аккаунт в ТикТоке.

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