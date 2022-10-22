Система ПВО отразила попытку ВСУ вновь ударить по переправе в Херсоне

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Срочная новость 43

Украинские националисты вновь захотели совершить обстрел по гражданской переправе вблизи Антоновского моста.

Фото, видео: © РИА Новости; Telegram / Николаевский Ванёк

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались нанести удар по гражданской переправе в Херсоне возле Антоновского моста. Система ПВО успешно отразила удар националистов. Об этом сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

«Вооруженные формирования киевского режима вновь пытались обстрелять район Антоновского моста в Херсоне, атака отбита [системой] ПВО», — сообщил представитель.

В Telegram-каналах появились кадры, на которых предположительно показаны кадры работы противовоздушной обороны во время попытки обстрела со стороны украинских боевиков.

Отметим, в ночь на 21 октября ВСУ выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. 11 из них были сбиты ПВО, а последняя упала около Антоновского моста. В результате атаки националистов, погибли четверо человек, среди которых были дети и представители СМИ. Десять жителей были ранены.

Ранее 5-tv.ru поговорил с коллегами с местного телеканала «Таврия», которые были свидетелями ночного нападения со стороны ВСУ.

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