«Паника была»: детали обстрела переправы в Херсоне снарядами HIMARS

Среди пострадавших оказалась несовершеннолетняя сотрудница СМИ.

Стало известно об атаке националистов из американских систем HIMARS по гражданскому объекту — переправе, — в то время как по ней передвигались люди на левый берег Днепра. Главной целью боевиков стали сотрудники СМИ. Свидетелями происшествия оказались наши коллеги с местного телеканала «Таврия». Директор канала Владимир Абдуллаев рассказал 5-tv.ru, как происходил обстрел.

«Сначала я увидел, как вдалеке ракета встала в мост Антоновский, а вторая ракета попала в переправу, но тоже далеко. Потом, следующая ракета попала в 15-20 метрах от первой машины нашей. Но самое интересное, что переправа-то металлическая, и когда HIMARS пробивает ее, осколки не пошли по машинам. И первая-вторая машины остались целы», — объяснил он.

Самое трагичное, по словам Абдуллаева — это попадание двух ракет в середину колонны на берегу. Именно там удар пришелся по машинам, разбились окна и погибли два журналиста телеканала «Таврия».

На место оперативно вызвали скорую помощь, медики увезли всех пострадавших. Директор отметил, что всем его коллегам сразу стали оказывать всю необходимую помощь. Среди его подопечных пострадала несовершеннолетняя сотрудница Влада.

«Я там бегал, всем пытался помочь, но там легкая паника была. Я панике не поддаюсь, потому что я из ДНР, я знаю как это происходит. Поэтому, оказывая помощь одним, пока понимал, с кем большие проблемы, а с кем малые, я просто не заметил, как ее быстренько увезли в больницу (сотрудницу Владу — прим. ред.) Сейчас пытаюсь выяснить, в каком она состоянии, но, вроде, все нормально», — сказал Абдуллаев.

Абдуллаев выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жители Херсона массово переезжают на левый берег Днепра. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в результате атаки погибли четыре человека и объяснил причину внезапного удара по переправе.