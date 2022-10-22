«Совсем не изменился»: молодящийся Дмитрий Маликов показал себя 22-летнего

Знаменитый певец словно не стареет. В чем секрет его ухоженного вида?

Певец Дмитрий Маликов показал себя в молодости. Композитор сфотографировал себя на фоне постера альбома «Иди ко мне», который вышел в 1995 году.

«Разница между фото — 30 лет», — подписал публикацию Маликов.

Дмитрий Маликов сравнил себя с собой 22-летним. Фото: Instagram* / dmitriy_malikov

Поклонники остались в восторге от фотографии. Многие из них еще с тех времен следят за творчеством артиста.

«Время не щадит никого, хотя в целом почти не изменился. Приятно слушать ваши песни на протяжении 20 лет!»;

«Неужели 30 лет прошло? Отлично помню вас с такой стрижкой»;

«Какой был красивый и обаятельный, такой и остался!»;

«Совсем не изменился!» — прокомментировали публикацию фанаты певца.

Отметим, что сейчас Дмитрию Маликову 52 года. Несмотря на немолодой возраст, видно, как тщательно певец ухаживает за своей внешностью.

В августе этого года появилась информация, что Маликов разводится со своей супругой Еленой Изаскон. На фоне слухов он изменился до неузнаваемости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько у Дмитрия Маликова гражданств и домов за границей.

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