«Не верю»: музыкальный критик уличил во лжи певицу МакSим

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 142

Критик Сергей Соседов не верит в плотный гастрольный график певицы МакSим

«Не верю»: музыкальный критик уличил во лжи певицу МакSим

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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В жизни казанской артистки бывало немало перипетий, которые стали причиной ее отсутствия в медийном пространстве. Сможет ли она вновь колесить с выступлениями по всей стране?

Музыкальный критик Сергей Соседов сомневается, что у певицы МакSим (Марины Абросимовой) ожидается действительно так много концертов на этот сезон, как заявлено на ее официальном сайте. Об этом он сказал в беседе с «Экспресс газетой».

«В плотный гастрольный график не верю — у артистов сейчас не так много работы. Если у нее все же есть концерты, я только рад за нее», — считает Соседов.

Обычно критик совсем не ласков в российскими звездами. К примеру, Соседов совсем не жалует их стиль, а особую неприязнь выказывает творчеству Клавы Коки. МакSим же, напротив, получила теплые слова в свой адрес.

«Она неплохая артистка, у нее есть свой репертуар. Я желаю ей здоровья и вдохновения!» — сказал эксперт.

К слову о здоровье. В июне 2021-го МакSим была госпитализирована с тяжелой пневмонией. Она долго была в коме, в связи с чем многие уже не ожидали ее возвращения с того света. Только спустя год реабилитации после болезни она вновь вернулась к работе, дав свой первый концерт за два года молчания в Зеленом театре ВДНХ.

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