Новые лица на Олимпе: составлен ТОП-10 самых высокооплачиваемых звезд в России

За последние месяцы популярные прежде у россиян исполнители оказались не у дел. Однако свято место пусто не бывает — им на смену пришли другие знаменитости.

Певица Полина Гагарина и исполнитель SHAMAN возглавили ТОП-10 самых высокооплачиваемых российских знаменитостей. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на известного промоутера Табриз Шахиди и продюсера Дмитрия Ашурова.

По оценке экспертов, Гагарина и SHAMAN зарабатывают по 55 тысяч евро (3,3 миллиона рублей) за выступление на частном мероприятии.

«Ее песни 5-10-летней давности удивительным образом не стареют, как будто они появились только вчера. Это редкий дар, как будто артист выпил элексир молодости. И поэтому, несмотря на бешеный ценник, Полину стабильно зовут на корпоративы, она в первом эшелоне», — рассказал Дмитрий Ашуров.

Он также добавил, что SHAMAN сегодня оказался очень востребован и очень своевременен из-за патриотического характера песен. Продюсер охарактеризовал его словами «реально талантливый парень».

Уехавшие из РФ звезды стали зарабатывать в разы меньше

По 50 тысяч евро (три миллиона рублей) за выступление просят рэпер Баста, группа «Руки Вверх» и Анна Asti. За ними в рейтинге расположились Леонид Агутин (2,4 миллиона) и певица Zivert (2,1 миллиона).

Замкнули ТОП-10 самых высокооплачиваемых российских артистов певица МакSим (1,5 миллиона рублей), группа «Иванушки International» (1,2 миллиона рублей) и Сосо Павлиашвили (1,2 миллиона рублей).

Сайт KP.RU отмечает, что за последние полгода в российском шоу-бизнесе произошли заметные перемены. Если ранее на Олимпе находились Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Ани Лорак и Little Big, то теперь их места заняли новые лица. Причиной перемен стала позиция по спецоперации на Украине и критические высказывания некоторых звезд в адрес россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак впервые после февраля выпустила песню на русском языке. В ответ свою коллегу по творческому цеху поприветствовал Сергей Лазарев.