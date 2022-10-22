Die Welt: Шольц признал, что Россия не угрожает эскалацией кризиса на Украине

Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью изданию Die Welt. Он добавил, что западные издания «достаточно вольно» трактуют официальные данные по переговорам Москвы и Берлина. Кроме того, Шольц указал, что по уважительным причинам не раскроет все детали переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны», — сказал глава ФРГ.

До этого политик обвинил президента России в использовании энергоносителей и голода как оружия против Запада. При этом канцлер подчеркнул, что Путин не смог «сломить единство Запада». По словам Шольца, Германия смогла освободиться от зависимости от российского голубого топлива.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в конце февраля. Цель российских военных — уничтожение националистов, демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем договорился Шольц о срочной встрече G7.