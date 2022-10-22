ВС РФ уничтожили цеха предприятия по производству ракет «Нептун» в Харькове

Минобороны России продолжает выполнение целей специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Продолжаются удары по военным объектам.

«Высокоточным оружием ВКС России в городе Харьков поражены цеха оборонного предприятия „Коммунар“, на котором уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет „Нептун“, производимые на данном предприятии», — заявил в ходе брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также уничтожены два склада вооружения и военной техники ВСУ в Донецкой народной республике, склад материальных средств объединенной группировки украинских войск «Днепр и три склада боеприпасов в Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне уничтожения энергетической инфраструктуры Украины в Киеве начали отключать освещение и даже светофоры.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.