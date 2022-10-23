Жить или не жить: чем для Украины обернется отказ Евросоюза в финансовой помощи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 46

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил о невыплатах зарплат и пенсий без денег ЕС

Жить или не жить: чем для Украины обернется отказ Евросоюза в финансовой помощи

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, в стране уже исчерпаны все возможности экономики. Люди скоро останутся не то что без зарплат — без элементарных пособий.

Украинцы рискуют остаться без зарплат и пенсий в случае, если Евросоюз перестанет стране финансово помогать, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Sunday.

«Нам (Украине — Прим. ред.) это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — отметил Шмыгаль.

Тем самым Киев напомнил Евросоюзу об обещанных стране девяти миллиардах евро. Он добавил, что основная часть денег идет на покрытие социальных нужд, а любая задержка может привести к жутким последствиям. Одним из страшных сценариев можно вполне стать невыплата гражданам зарплат и пенсий.

Страны Запада с начала спецоперации по защите Донбасса стали еще больше поставлять оружие на Украину и оказывать материальную помощь. Так, например, в мае Еврокомиссия анонсировала поддержку Киеву в размере девяти миллиардов евро. Один миллиард страна получила в августе. Еще два — в минувший вторник. Еще три миллиарда евро возможно перечислят в ноябре–декабре. Оставшиеся три пока не согласованы.

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