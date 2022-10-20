«Спад неизбежен»: что грозит экономике США

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 118

Экономику США ожидает рецессия, уверен эксперт Юрий Рогулев

«Спад неизбежен»: что грозит экономике США

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel/photothek.net,

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Уже заметны несколько факторов, предвещающих скорый крах экономики США.

Рецессия в США неизбежна — об этом неоднократно говорили американские аналитики и предприниматели. Они отмечают, что действия Штатов могут приблизить вероятные экономические проблемы. «Вечерняя Москва» опубликовала материал, в котором разобрала финансовую систему Америки, нашла ее слабые места и спрогнозировала дальнейшее развитие.

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев рассказал изданию, что сейчас рецессия — не самая острая проблема для американских властей. Не за горами выборы, которые находятся под угрозой для демократов. По словам эксперта, их политика заключается в том, чтобы решать проблемы по мере поступления, а сейчас им важно сохранить лидерство.

«Пока рецессия их не волнует, волнует в основном инфляция — видимая сторона вопроса, которую они пытаются сбить. Как часть инфляции — рост цен на бензин», — поделился Рогулев.

Доктор исторических наук рассказал, что США борется с инфляцией повышением процентной ставки. Это может негативно повлиять на экономику и усилить угрозу рецессии. По мнению эксперта, в стране уже падают потребительские способности. Он также отмечает, что рецессия грозит не только Штатам.

«Илон Маск начал сокращать штат, увольнять работников. Риск скатывания Америки в рецессию действительно существует. Но при этом и вся мировая экономика постепенно входит в такую же ситуацию, потому что в Европе ситуация еще хуже. При общем росте цен на энергоносители спад неизбежен», — сообщил Рогулев.

Он считает, что баланс экономики США нарушен из-за преобладающей сферы услуг, которая никак не участвует в материальном производстве.

«Среди этой сферы услуг финансовый сектор играет ведущую роль, на него приходится около 40% всей прибыли частного сектора. Но банки ничего не производят. Даже компании, производящие товары в Америке, в значительной степени заинтересованы в повышении своей капитализации», — комментирует Рогулев.

Историк добавил, что огромные цифры государственного долга также являются фактором риска. По его словам, долги в рыночной экономике — нормальная ситуация. Однако в условиях замедления темпов роста экономики и увеличения расходов, государственный долг может обострить ситуацию. В заключении Рогулев сказал, что пока доллар занимает позицию мировой валюты, «пузырь госдолга» лопнуть не должен.

Ранее 5-tv.ru писал, что США могут прекратить финансирование Киева.

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