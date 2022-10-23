Названы самые полезные варианты завтрака: дело не в каше

Врач-диетолог Юлия Чехонина раскрыла условие, при котором утренний прием пищи пойдет на пользу организму.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина рассказала, что завтрак можно считать здоровым и полезным, только если в нем присутствуют белки и углеводы.

По мнению диетолога, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы утренняя трапеза состояла только из углеводов, как многие привыкли. Каша или хлопья — это хорошие источники энергии, но стоит к ним добавить что-то белковое, и организм по-настоящему скажет «спасибо». При отсутствии белков в утренней приеме пищи есть большой риск не восполнить суточную норму этого важнейшего макронутриента.

«Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов», — уверена диетолог.

А именно это, по мнению эксперта, в долгосрочной перспективе и приводит к появлению лишнего веса.

Стоит добавить к привычной каше буквально один сырник или жареное яйцо, и завтрак станет гораздо полезнее, рассказала эксперт.

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