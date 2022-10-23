Беременная Орлова лишилась жизненно важного лекарства: «Там уколы в живот!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 253

Беременная Ольга Орлова в путешествии потеряла багаж с необходимыми лекарствами

Беременная Орлова лишилась жизненно важного лекарства: «Там уколы в живот!»

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Певица и телеведущая рассказала, что два-три раза в год летает в Италию по делам. Но эта поездка наверняка станет одной из самых запоминающихся, наполненных неприятностями и ужасами.

Поездка в Милан для певицы и телеведущей Ольги Орловой закончилась нерадостно. В социальной сети беременная артистка рассказала, какой ужас испытала, когда ее багаж потеряли. А в нем находились жизненно важные лекарства.

Путешествие не задалось с самого начала. Уже при вылете из Москвы певица возмутилась сервису в самолете. Зайдя на борт, Орлова обнаружила, что ее кресло было сломано. Просьбы певицы пересадить ее не увенчались успехом. И это при том, что знаменитость летела в бизнес-классе. Думала, может интересное положение поможет решить ситуацию. Увы.

Неприятности не покинули Орлову и в отеле в Милане. Цена и качество совсем не соответствовали. Вечером артистка вместе с мужем Валерием решила прогуляться до ресторана.

«Поужинали, принесли счет. Я открыла сумочку и поняла, что там нет денег. Все наши наличные до копейки достались ворам. Не надо рассказывать, что российские карты здесь не работают, поэтому приходится летать с кэшем», — поделилась Орлова.

Возвращение в Москву Орлова надумала через Баку. Приземлившись в Азербайджане, певицу ожидало еще одно крупное разочарование — багаж был потерян.

«Приземлились в аэропорту. Думаю, мол, все будет хорошо, ага, конечно! Багаж наш утерян, два часа поисков ничего не дали. Самое обидное, что там мои уколы в живот и лекарства, без которых я не могу… Ну как так-то?!» — посетовала она.

Однако все неприятности Орловой и ее супругу сгладила вечерняя прогулка по Баку. Но объяснять публике, какие лекарства принимает она будучи беременной, не стала. При этом все подозрения фанатов о том, что она прибегала к процедуре ЭКО, певица отрицает.

Для певицы ребенок станет вторым. В первом браке с предпринимателем Александром Кармановым она родила сына Артема. Сейчас юноше уже 21 год. И, как рассказала Орлова, наследник очень хотел брата или сестру. Поэтому новость о беременности мамы он воспринял с радостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мальчика или девочку ожидает беременная Ольга Орлова.

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