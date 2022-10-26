Не готова рубить с плеча: как Глюкоза относится к изменам в семье

Программа Пятого канала «Светская хроника» выяснила секрет крепких и счастливых отношений звезды с супругом.

Глюкоза отвела мужа к семейному психологу! Зачем паре понадобилась помощь специалиста? Почему супруг звезды не ночует дома? Смогла бы артистка простить измену? И правда, что певица занялась сексуальным воспитанием дочерей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Нюша — смелая женщина, которая, поделившись своей историей, могла спасти не одну семью», — считает Глюкоза.

Вот уже несколько недель в шоу-бизнесе обсуждают откровенное признание Нюши, что в ее браке была измена. Звезды разделились на два лагеря. Одни считают: незачем на всю страну выносить сор из избы. Другие уверены, что нет ничего постыдного в семейных проблемах.

«Есть личная жизнь, которая должна быть от глаз сокрыта. Я не сторонник выносить это на всеобщее обозрение. Мне кажется, что это не совсем достойно», — высказалась телеведущая Оксана Федорова.

«Когда я прочитала, я через себя эту информацию прогрузила. Я думаю, а если бы в моей жизни так случилось, я бы смогла вот так поделиться? Вы знаете, наверное, не смогла бы», — уточнила Наталья Ионова.

В юности Глюкоза тоже пережила измену. Ее молодой человек предпочел другую девушку. Артистка не смогла простить предательства и разорвала отношения.

«Была в жизни измена. Я не смогла, да. Но вы знаете, сложно сейчас сказать, потому что тогда это были просто отношения, такие юношеские, можно так сказать», — поделилась звезда.

С тех пор прошло много времени. Наталья Ионова создала крепкую семью. Певица уже 16 лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Отношение артистки к адюльтеру поменялось. Теперь она не готова рубить с плеча.

«Есть что терять: семья, дом, быт, любимый муж, с которым ты не только сексом занимаешься. Ты с ним живешь, спишь, ешь. Это уже твой организм, твоя рука, твоя нога», — сказала Глюкоза.

Артистка говорит: за годы брака у них тоже было немало сложностей. В 2019 СМИ писали: Ионова сняла обручальное кольцо и уехала одна на отдых, а Чистяков был замечен в компании другой девушки. Позже бизнесмен признался: они действительно были на грани развода. Но смогли все уладить.

«Мне кажется, решать нужно только разговорами», — утверждает муж певицы.

Теперь супруги стараются беречь друг друга. Они могут поссориться, но уже не думают о расставании. А конфликты решают с помощью семейного психолога.

«Иногда нужен третий, но третий ни с чьей стороны, а с кем можно что-то обсудить. Потому что ты часто стесняешься какие-то вопросы задать или какие-то даже замечания, особенно когда муж все-таки достаточно авторитетен в семье. Ты, конечно, можешь размазать его по стенке, но тебе не хочется», — пошутила артистка.

Чтобы муж даже не смотрел на других девушек, Глюкоза много работает над собой. Звезда тщательно следит за питанием, занимается спортом, чтобы оставаться привлекательной для возлюбленного. А также устраивает ему сюрпризы в постели. Пару лет назад певица закончила курсы интимного мастерства.

«Девочки, честно говорю, самооценка, уверенность в себе, ну и вообще. Уверена, что партнер будет доволен! Муж оценил, конечно!» — рассказала Наталья Ионова.

Глюкоза уверена: секрет крепких и счастливых отношений — доверие. Например, она никогда не проверяет телефон супруга. И спокойно отпускает мужчину на встречи с друзьями, которые порой заканчиваются под утро.

«Чем больше следишь, чем больше пытаешься держать на коротком поводке, тем больше с него хочется убежать. У меня муж, допустим, может сказать: „Слушай, я иду с друзьями, без тебя!“ Может прийти в пять-шесть утра домой», — поделилась звезда.

Певица говорит: сейчас у них с мужем идиллия, и они мечтают снова стать родителями.

«Хочется просто ребенка, сына, конечно. Хочется испытать это ощущение. Но на самом деле главное, чтоб был здоровый! А мальчик или девочка — неважно», — рассказала Наталья.

Первая любовь эпатажной певицы: что известно о старшей дочери Глюкозы

Пара воспитывает двоих дочерей. Недавно старшая наследница певицы познакомила маму со своим молодым человеком. Глюкоза не против отношений Лиды, но заранее обсудила с ней тему секса.

«Обязательно, это уже с ней проговорено, конечно. Ей 15, еще рано, но на самом деле я в 17 лет уже начала жить с молодым человеком», — уточнила артистка.

Глюкоза выступает за грамотное сексуальное воспитание детей. И считает, что откровенные темы не должны быть запретными в семье. 11-летняя Вера уже интересуется физиологией женщин и мужчин, и откуда берутся дети.

«Она начинает задавать вопросы. Я считаю, что дети наши должны вовремя получать информацию. Чтобы не в первом классе, конечно, о сексе разговаривать, но к пятому классу, я думаю, что дети должны уже понимать, что это, как к этому нужно относиться, и как это важно в жизни человека», — размышляет Глюкоза.

Звезда уверена: эти знания помогут девочкам в будущем не совершить ошибок и создать благополучные семьи.