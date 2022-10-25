Пропаганда в Незалежной до сих пор продолжает внедрять в сознание украинцев ложные идеалы и искаженные представления об истории.

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) рассказал, как на Украине долгие годы насаждалась неонацистская идеология. Мужчина ранее помог российским военным найти схроны украинских боевиков на территории Херсонской области, сообщает корреспондент «Известий» Наталия Графчикова.

«Во-первых, по телевизору очень много роликов было, в которых приравнивали военных преступников, солдат СС к ветеранам войны. Это было на всех телеканалах, обсуждалось в каждом городе. Естественно, приводили примеры, доводили до людей эту информацию. Героизировали их перед сегодняшним поколением», — рассказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, многим на Украине не нравилась политика властей по распространению неонацистской идеологии, так как их предки бились против нацистов в Великую Отечественную войну. Однако пропаганда в Незалежной по сей день продолжает внедрять в сознание украинцев ложные идеалы и искаженные представления об истории.

«Естественно, все это подогревается, покупается. Обучают людей так, как им надо, историю переписывают. Дети это читают, запоминают, несут дальше. Старшему поколению это неизвестно, они не проходили школьные, институтские программы. Естественно, начинаются трения, разобщение общества. В разные стороны все растаскивается, при этом ничего живого не оставляя, руша все, что наши деды создавали когда-то», — заключил мужчина.

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