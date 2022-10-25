Адское пламя: эксклюзивные кадры взрыва у здания медиахолдинга в Мелитополе

В результате инцидента пострадали пять человек. Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

Спецслужбы опубликовали видео взрыва у здания медиахолдинга в Мелитополе. На кадрах видно, что взорвался легковой автомобиль, припаркованный под окнами здания.

Ранее сообщалось, что взрыв возле офиса телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе прогремел около 08:40 утра 25 октября. В результате здание оказалось сильно повреждено, взрывной волной были выбиты даже двери. Фрагменты взорвавшегося автомобиля затем находили у подъездов соседних жилых домов.

По данным местных властей, в результате взрыва пострадали пять человек — сотрудники телекомпании и другие мирные граждане. Согласно предварительным оценкам, мощность заложенного в автомобиль взрывного устройства составляла до двух килограмм в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

После случившегося председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что телеканал «ЗаТВ» продолжит свою работу без изменений в эфирной сетке.

Ранее 5-tv.ru показал кадры последствий взрыва возле здания запорожской телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе.