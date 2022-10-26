Петербургский Дом музыки привез в Минск программу «Посольство мастерства»

Что точно не знает границ, так это музыкальное искусство. Австрия и Япония в ожидании гастролей Санкт-Петербургского Дома музыки — в программе «Посольство мастерства» участвуют лучшие солисты нашей страны. Один из первых концертов состоялся в Минске. Событие приурочили к 85-летию местной филармонии. Среди зрителей был и наш корреспондент Максим Прихода.

Вот как так можно?! Не встречаться на сцене 15 лет, а потом выйти и с первого же раза все — «как по нотам»! Сергей Ролдугин и дирижер Александр Анисимов «сыграны» еще с тех времен, когда Мариинка называлась Кировским театром. Но одна заминка на репетиции все же была…

«Вот здесь — сильную долю! Тарарарара».

«Вы думаете из-за этого?»

«Да, из-за этого».

…Решали, чью версию концерта для виолончели с оркестром Сен-Санса играть. «Виолончелиста» или «оркестра». Впрочем, Сергей Ролдугин признается: исполнить этот концерт одинаково дважды невозможно.

«Я просто люблю вот эту музыку, я ее люблю. Мне она нравится, и я каждый раз играю по-разному. Поскольку это талантливая музыка, ее как не поверни, она все равно будет шедевром», — признается народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин.

А еще на исполнение всегда влияет место действия. В этот раз — Минск. Главная республиканская сцена. Этим концертом Белорусская государственная филармония отмечает знаковую дату: 85 лет назад в центре столицы возвели это величественное здание с емкой и понятной надписью: «канцэртная зала».

Национальный колорит в Белорусской государственной филармонии не только в названии на фасаде. Внутри — экспозиция народных костюмов и инструментов, которые посетители могли увидеть и услышать здесь на протяжении прошедших 85 лет. Сегодня Белорусская филармония — это 330 концертов ежегодно. В ее составе 14 коллективов — это рекорд! А на сцене регулярно лучшие солисты со всего мира.

По случаю торжеств из Петербурга прибыл звездный десант: после маэстро Ролдугина на сцену выходит Мирослав Култышев.

«Минск совершенно очевидно музыкальная столица или одна из музыкальных столиц, безусловно. Город с огромными музыкальными и фортепианными традициями», — говорит солист Санкт-Петербургского Дома музыки, победитель 13-го международного конкурса имени П. И. Чайковского, доцент Санкт-Петербургской консерватории Мирослав Култышев.

На сцене Белорусской филармонии российские солисты. А сам концерт открыл белорусский оркестр, исполнив «Три русские песни» Рахманинова. Единое культурное пространство Союзного государства.

«Один из самых ярких музыкантов России своим выступлением знаменует 85-летие Белорусской филармонии — это еще одно подтверждение того, что мы вместе, у нас единое культурное пространство, и мы рады тому, что такие мастера приезжают в Беларусь из России», — подчеркивает государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Концерт в Минске — это часть программы Санкт-Петербургского Дома музыки, которая называется «Посольство мастерства». И несмотря на, мягко говоря «напряженные» отношения с некоторыми зарубежными странами, сворачивать ее никто не собирается.

«У нас шесть концертов за рубежом. Два в Австрии и четыре в Японии, это все санкционные страны! И сейчас мы только что провели концерт, пять наших солистов выступали в Ереване. У нас готов концерт из пяти солистов в Казахстане, в Азербайджане, в Узбекистане и в Бишкеке», — говорит Сергей Ролдугин.

Получается, несмотря на декларируемую отмену русской культуры, этих наших артистов ждут везде. И «посольство мастерства» не закрывается. А уж в Минске музыкальные амбассадоры России всегда удостаивались приема на высшем уровне.