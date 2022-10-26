Чек в лист: агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств

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Онлайн-агрегаторы предупредили о подорожании доставки лекарств

Фото, видео: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV; 5-tv.ru

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Люди, имеющие серьезные хронические заболевания, теперь должны заранее планировать покупку препаратов. Когда же ситуация стабилизируется?

Доставка лекарств, которые продаются через интернет, может подорожать и резко замедлиться. Как выяснили «Известия», на это влияет намерение Минздрава изменить систему отслеживания медицинских препаратов. В результате у онлайн-агрегаторов, которые торгуют лекарствами, добавится обязанностей — они сами должны будут выбивать чеки, сканировать коды и в целом перестраивать логистику, что в конечном итоге должно ударить и по карману потребителя.

Ассоциация компаний интернет-торговли уже обратилась в правительство с просьбой отклонить нововведение. Но в Минпромторге настаивают: у новой меры есть неоспоримые плюсы — к примеру, она поможет защитить покупателей от фальшивых препаратов.

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