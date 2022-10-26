Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ 

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Первые аналогичные меры были приняты еще в феврале 2022.

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах в южной и центральной частях РФ до 3 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас временно ограничены перелеты в аэропорты Анапа, Брянск, Геленджик, Курск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород, Воронеж, Краснодар, Липецк и Элиста.

Стоит отметить, что режим ограничения полетов в южной части России действует с 24 февраля. В тот день президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Украинские националисты снова начали стрелять по ЛДНР, все попытки урегулирования конфликта путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия оказала самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Также еще 17 октября появилась информация о выделении российским правительствам дополнительных двух миллиардов рублей на поддержку временно закрытых аэропортов в южной и центральной частях страны.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, эта поддержка сохранит коллективы аэропортов и возобновит обслуживание рейсов при первой возможности.

Ранее 5-tv.ru публиковал момент падения Су-30СМ в Иркутске на видео.

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