Путин на Совбезе обсудил совершенствование системы исполнения уголовного наказания в РФ
Первым докладчиком в режиме видео-конференции стал министр юстиции Константин Чуйченко.
Фото, видео: Алексей Бабушкин / ТАСС; 5-tv.ru
Сегодня Владимир Путин на оперативном совещании с совбезом обсудил совершенствование системы исполнения уголовного наказания в России
«У нас сегодня для обсуждения предложена тема совершенствования меры по совершенствованию деятельности в сфере исполнения уголовного наказания», — начал совещание президент.
Первым докладчиком в режиме видео-конференции стал министр юстиции Константин Чуйченко.
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