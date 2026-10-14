Удар по самому больному: блогеру позвонил мошенник от имени пропавшего папы

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 23 0

После того, как злоумышленники узнали правду, они начали «переобуваться».

Новая схема мошенников: передача посылки от умерших людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Мошенники предложили блогеру забрать посылку от умершего отца

Блогеру Диане Коваль позвонил мужчина, представившийся курьером, и назвал отправителем посылки ее отца, пропавшего без вести 15 лет назад. Об этом девушка рассказала в своем профиле в социальных сетях.

«Я когда услышала ФИО отца, у меня все внутри перевернулось», — написала Коваль.

Она объяснила звонившему, что отца давно нет в живых. После этого мужчина изменил историю. Он стал утверждать, что доставляет завещание. Когда и эта версия не убедила девушку, собеседник, по ее словам, начал издеваться и настаивать, что у него есть для нее аэрогриль.

Коваль призналась, что упоминание отца остается для нее болезненным даже спустя 15 лет. Любое появление его имени в ее жизни вызывает стресс.

Несмотря на убеждение, что отец погиб, блогер продолжает надеяться на его возвращение. Она все еще сохраняет веру в то, что он мог потерять память и все это время находиться в неизвестном месте.

«Для меня это стресс и боль, потому что я так и не могу поверить, что его нет», — поделилась девушка.

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