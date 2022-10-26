Россия выиграла Чемпионат мира по футболу среди роботов: было непросто

Как ловить мяч, если тобой управляют? Можно ли забивать голы, не смотря на соперника? Ответы на все вопросы точно знают создатели железных спортсменов.

А сейчас новость, которую долго ждали в нашей стране. Россия выиграла Чемпионат мира по футболу. Правда, пока среди роботов, которых создали наши ученые. Хай-тек сборная команды МФТИ обошла всех соперников в Бразилии. Насколько ловко андроиды научились гонять мяч — увидел корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов.

Ловкая передача мяча, удар и гол! В стране большого футбола соревнуются маленькие роботы. На чемпионате в Бразилии российские андроиды — лидеры турнирной таблицы.

От каждой команды на поле по четыре мини-киборга. Один защищает ворота, другие — в нападении. Все как в традиционном футболе — два тайма. Правда, всего по десять минут. Но и этого хватило, чтобы российская команда выиграла всухую со счетом 10:0 и в итоге стала чемпионом.

Собирают и программируют таких роботов в Исследовательском центре прикладных систем искусственного интеллекта физико-технического института. Команда только вернулась из Бразилии и уже пишет новые коды.

«У нас на таможне спросили, что мы везем. Мы сказали: роботов. Они спросили, зачем. Мы сказали, что мы едем на соревнования. Они сказали: без кубка не возвращаться, иначе не пустим», — рассказал один из программистов.

Здесь андроидов учат правилам футбола и мыслить на поле! Ведь играют они сами, без джойстика. Человеку в ход игры вмешиваться запрещено.

«У них есть связь, не общаются, но это чем-то похоже на общение игроков на поле, то есть они по сути перекрикиваться друг с другом и также есть один капитан, который решает. Они издают звуки, да, только мы их не слышим», — пояснил игрок.

В роботах есть чипы, которые позволяют искусственному интеллекту понять, что происходит — он стоит или лежит. Чем проще чип, тем лучше. Нельзя использовать, например, технологии, сканирующие пространство. Такие чипы есть в iPhone. Но наши разработчики оснастили роботов глазами!

«У нас стоит две камеры. Мы единственная команда в лиге, которая используют стереозрение. С помощью него мы можем увидеть соперников. Мы можем определить расстояние до других роботов», — добавил другой игрок.

Вот такие роботы весом семь килограммов и ростом всего 70 сантиметров уже сами играют в футбол: падают и встают без помощи человека, забивают голы. А в 2050 году лига планирует провести матч роботов против полноценной сборной профессиональных футболистов!

Робофутбол — это состязание умов всего мира. Турниры позволяют похвастаться успехами в создании искусственного интеллекта. Победитель раскрывает свой код, в дальнейшем его могут использовать все. Это должно помочь создавать новые вещи, которые упрощают жизнь.

«Это могут быть роботы спасатели, роботы пожарные. Это все из одной сферы. Просто хорошее наглядное соревнование таких идей», — пояснил научный и технический руководитель команды Starkit Егор Давыденко.

Участники команды говорят, что первые такие турниры начали проводить 15 лет назад. Тогда роботы были неуклюжими, а сейчас могут сами обходить соперников и забивать голы. Надеются, что робофутбол привлечет еще больше парней и девушек, которые захотят связать свою жизнь с программированием и созданием искусственного интеллекта.