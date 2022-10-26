«Лживый вброс»: Стремоусов не поверил в 60 тысяч боевиков ВСУ под Херсоном
Стремоусов считает ложью заявления Киева о 60 тысячах украинских военных под Херсоном
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
По словам замглавы херсонской администрации, в регион прибывает все больше российских мобилизованных, многие местные вступают в добровольческие отряды.
Данные Киева о сосредоточении 60 тысяч украинских боевиков под Херсоном — ложь. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Слова украинской стороны о накоплении 60 тысяч войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, последние четыре дня оперативная обстановка на поле боя в Херсонской области остается неизменной, стороны наращивают силы. Стремоусов отметил, что в регион прибывает все больше мобилизованных, многие местные вступают в добровольческие отряды. Люди глубоко мотивированы и сильны духом, подчеркнул он.
Ранее в этот день временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на территории подконтрольного Киеву города Запорожья находятся тысячи иностранных наемников. Они базируются на заводе «АвтоЗАЗ», превращая предприятие в укрепрайон по типу завода «Азовсталь» в Мариуполе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят масштабную перегруппировку позиций на запорожском направлении.
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