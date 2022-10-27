Сбежавшая с позором из РФ Хаматова пожаловалась латышам: «Я в своей парадигме»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 231

Актриса Чулпан Хаматова сожалеет, что ее добрые дела быстро забыли в РФ

Сбежавшая с позором из РФ Хаматова пожаловалась латышам: «Я в своей парадигме»

Фото: Instagram* / chulpanofficial

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Актриса начала изучать латышский язык из-за невостребованности в профессии. Но успехов больших как не было, так и нет.

Добрые дела сбежавшей с позором из России актрисы Чулпан Хаматовой быстро забыли на родине. По этому поводу артистка пожаловалась одному из латвийских телеканалов. Уточняется, что селебрити с ужасом наблюдает из-за границы, что про нее говорят некоторые сограждане, которым она помогала и была с ними близка.

«Есть взрослые люди, которым я помогала в ущерб себе. Они сейчас пользуются ситуацией, когда меня выгодно пнуть, и с радостью это делают. Но я это я, я не буду другой. Я буду в своей парадигме, в своем видении», — заявила Хаматова на латвийском ТВ.

Сейчас артистка получает мизерные гонорары за свои выступления. Уже бывали случаи, когда зрители были недовольны ее игрой и требовали деньги за билеты назад. Хаматова не знает местный язык, в связи с чем не особо востребована в профессии за границей, поэтому стала изучать латышский. Знаменитость покинула РФ на фоне спецоперации на Украине и отказалась от звания народной артистки, назвав его «бредятиной».

Ранее 5-tv.ru писал о том, на что променяла сытую жизнь сбежавшая из России Хаматова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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