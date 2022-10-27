Песенка спета: что будет с карьерой певицы Веры Брежневой

Артистке украинского происхождения нечем удивлять публику — ни голоса, ни харизмы. Чем она будет зарабатывать на хлеб?

У певицы Веры Брежневой больше нет перспектив на музыкальном олимпе. Такого мнения придерживается блогер Рустам Солнцев.

«В таком возрасте должна быть ставка на искренность. Что собой представляет Vera, в прошлом известная как Вера Брежнева? Голоса нет. Его никогда не было», — отметил блогер в интервью Тeleprogramma.pro.

Он рассказал, что когда-то посещал концерт певицы и разочаровался. Брежнева развлекала гостей на открытии одного из столичных ресторанов, где пела вживую.

«Я никогда и до этого не был ее особенным почитателем, но я решил — послушаю. Вы знаете, пела она вживую, у нее была бэк-вокалистка, единственное, что я понял — нет вообще никакой энергетики у певицы», — делится блогер.

С Солнцевым, как оказалось, была в тот момент согласна и публика, которая ни подпевала, ни танцевала. Даже самые популярные песни артистки не нашли отклика в сердцах зрителей.

«Может быть, это был ответ на то, что перед нами человек недостаточно талантливый и недостаточно „упоротый“ на творчество. Потому что все творчество, которое показывает нам Вера Брежнева, — написано кем-то, кем-то сведено, эта музыка кем-то придумана», — добавил Солнцев.

В заключение он отметил, что экс-солистка «ВИА Гры» напоминает ему куклу: красивая внешность, длинные волосы, а больше и ничем похвастаться. Разве что, отмечает Солнцев, новым сценическим псевдонимом Vera, под которым песни она будет исполнять на украинском языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Веру Брежневу в пух и прах раскритиковали украинцы.