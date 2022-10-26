«Досада»: патриотку Незалежной Брежневу в пух и прах раскритиковали украинцы

Люди обвиняют певицу в лицемерии, погнавшись за двумя зайцами артистка потеряла как Россию, так и Украину.

Певица Вера Брежнева продолжает завоевывать сердца украинской публики. Сначала вокалистка пыталась петь на украинском языке, а теперь сделала татуировку с вышиванкой (традиционная украинская национальная одежда с вышивкой — Прим. ред.). Оценят ли жители Незалежной такой патриотизм?

Судя по комментариям под фото с татуировкой, подписчики артистки не поверили в ее искренность. Публика обвинила звезду в лицемерии и припомнила ее прошлые высказывания об Украине.

Еще до начала спецоперации Брежнева называла себя исключительно российской знаменитостью. Теперь же, когда любить нашу страну невыгодно из-за антироссийских настроений в Европе, певица быстро «переобулась» и строит из себя патриотичную украинку.

Более того, как ранее сообщало издание dni.ru, несмотря на свое негативное отношение к нам, новоиспеченную патриотку Украины заметили на съемках популярного шоу в Москве. Хоть информация неподтвержденная, украинцам есть за что ненавидеть артистку.

«Ни страны, ни родины у тебя больше нет»;

«Я не украинская певица, можно просто певица. Мои песни даже не слушают на Украине. Верочка Брежнева. Ору»;

«Вот блин, и Россию просрала, и у себя непотребна. Все-таки надо держаться одного курса»;

«Неблагодарная. До этого даже не вспоминала Украину»;

«О, на украинском запела, не знает куда себя пристроить, эх, досада», — возмутились комментаторы.

К слову, до этого блогер Мария Погребняк раскритиковала поведение Брежневой и выразила мнение украинской публики по поводу Веры. Она уверена, что обитатели Незалежной никогда не примут звезду, ведь уже воспринимают ее как русскую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бренд «Вера Брежнева» можно похоронить.