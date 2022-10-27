Путин о спорах по ЗАЭС: мы убрали оружие. Тогда другое уберите, говорят они

Глава государства дословно передал диалог с западным лидером, который просил Россию убрать несуществующее оружие.

Заявления о причастности России к обстрелам Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — чушь и бред. Об этом рассказал президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Путин упомянул диалог с одним из западных лидеров, в ходе которого он несколько раз отчетливо повторял, что у России нет тяжелого оружия на территории ЗАЭС, но в ответ слышал лишь странные высказывания.

«Он говорит „уберите тяжелое оружие“. Я говорю — мы это уже сделали, там нет никакого тяжелого оружия. „Да? Ну тогда другое уберите“. Вот вы смеетесь, но на самом деле это было почти дословно», — рассказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия согласилась разместить на территории станции группу экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они своими глазами видели, откуда идет атака на ЗАЭС, но молчали.

«Они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет и откуда снаряды летят. Ведь никто не говорит, никто, а нагнетают ажиотаж, обвиняя Россию. Это бред. Казалось бы, это бред, но происходит именно так», — объяснил Путин.

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