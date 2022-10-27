Путин назвал предстоящее десятилетие важнейшим после Великой Отечественной войны

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 273

Запад неспособен единолично управлять человечеством, однако продолжает отчаянно пытаться это делать.

Путин назвал предстоящее десятилетие важнейшим после Великой Отечественной войны

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Предстоящее десятилетие будет важнейшим после Великой Отечественной войны. Такое заявление сделал Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Президент России подчеркнул, что сейчас мир находится на историческом рубеже и впереди опасное, непредсказуемое и важное десятилетие. По его словам, Запад неспособен единолично управлять человечеством, однако продолжает отчаянно пытаться это делать при смиренном согласии большинства народов мира. Именно это, как подчеркивает Путин, может привести к цепи конфликтов, который поставят под угрозу все человечество.

«Разрешить это противоречие — вот главная историческая задача. Это болезненный, но естественный и неизбежный процесс», — уверен российский лидер.

На фоне этого важно всех выслушать, учесть каждую точку зрения и отказаться от навязывания единой истины.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин напомнил Западу прописную истину — кто посеет ветер, тот пожнет бурю.

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