Точка не возврата пройдена: главные тезисы выступления Путина на «Валдае»

В МАГАТЭ со всей серьезностью отнеслись к предупреждениям Москвы и уже готовят группу своих экспертов для отправки в районы возможной диверсии. В этот вечер много спрашивали Владимира Путина и о другом — например, о дерзком саудовском принце, находчивом российском бизнесе. Вспомнили даже о детстве президента. Все самое интересное выбрал Николай Иванов.

На одной чаше весов — ускользающая гегемония Запада, который в открытую бряцает ядерным оружием. На другой — цивилизованный мир. Цитата из Ленина — «низы не могут, верхи не хотят» — как раз об этом.

«А вы сами себя с кем больше ассоциируете?» — поинтересовался модератор дискуссии Федор Лукьянов.

«С низами, конечно. Я же снизу. Мама. Отец — рабочий. У мамы не было образования даже среднего. И нянечкой работала. И дворником. И сторожем ночным. Не хотела меня оставлять в детском саду и в яслях. Я всегда очень тонко чувствую пульс того, чем живет человек. Я за демократические отношения, за интересы людей, а не золотого миллиарда».

Вдруг оказалось, что сама трактовка справедливости — прерогатива Запада. В европейских гаванях арестованы суда с российскими удобрениями — 300 тысяч тонн. Москва готова бесплатно отдать их беднейшим странам. Но нет. Вместо этого — США и Евросоюз продолжают усугублять продовольственный кризис.

«Хотите бороться с Россией — флаг вам в руки. Боритесь. Не хотите, чтобы мы получали дополнительный доход Но мы же бесплатно отдаем. Дохода нет никакого. Отдайте развивающимся странам».

Запад десятилетиями убеждал остальной мир: без Вашингтона и Лондона якобы не выжить.

«Стоит им щелкнуть и у нас все развалится. Ан нет, ничего не развалилось. И фундаментальные основы существования. Рост экономики и самой России оказались гораздо более сильнее, чем думали мы сами. Очищение, понимание своих возможностей, умение быстро перестроиться в сегодняшней ситуации и объективная необходимость не только ускорить процесс импортозамещения, но и заменить тех, кто уходит с нашего рынка. Оказалось, что по большинству направлений наш бизнес перехватывает всех тех, кто уходит».

Недоговороспособность Запада — привела к расколу Украины. И Москва была вынуждена защищать своих на востоке страны.

«Лозунг „Своих не бросаем“ глубоко сидит у каждого русского. Готовность бороться — ведет к сплоченности. Сила. Мы ее подтвердили. В 2014 году зачем было нужно проводить переворот на Украине? Ответа нет. Ну только показать кто в доме хозяин. Чтобы сказать: сидеть на попе и не крякать. Будет так, как мы скажем. По-другому я не могу объяснить эти действия».

Но с нашими так разговаривать не получится. Потому что русские и украинцы — один народ. Владимир Путин не устает это повторять.

«У нас же тогда гражданская война, получается?»

«Ну, отчасти, да. Но мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу целого ряда причин. Единственным, настоящим таким серьезным гарантом украинской государственности суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину».

Но Киев не готов начинать переговоры, потому что из Вашингтона нет отмашки. Несамостоятелен в своих решениях и Евросоюз. Происходит обескровливание Старого Света в угоду Америки. А в Брюсселе делают вид, что все в порядке.

«Ну как разговаривать с тем или иным партнером, если он ничего не решает и по каждому поводу должен позвонить в Вашингтонский обком и спросить, что можно сделать, а что нельзя. По факту, в жизни так и происходит. Вон взорвали газопроводные системы, это же не наши, они общеевропейские. Там в „Северном потоке-1“ пять европейских компаний представлено, все молчат».

Зеленая энергетика, на которой десятилетиями спекулировали европейские политики, оказалась профанацией. Ветряки и солнечные батареи не способны заменить российские газ и нефть.

«Мы и газ готовы поставлять, и нефть готовы поставлять. Из запасов Штаты выделяют там нефть, из стратегических, но их же надо будет потом пополнять, эксперты рынка-то это понимают, но сегодня взяли, забрали стратегический запас, но завтра же надо будет закупать, будем закупать когда цены упадут. Но они не падают, и чего? Здрасьте, приехали, придется покупать по высоким ценам, опять цены пошли вверх, но мы-то здесь причем».

Вместо сотрудничества Европа предпочитает политику санкций. А в итоге — страдает собственное население.

«Ладно, вот анекдот: Семья. Сын спрашивает у папы: — Папа, почему так холодно? — Потому что Россия напала на Украину. — А мы здесь при чем? — А мы ввели санкции против русских. — Зачем? — Чтобы им было плохо? — А мы что, русские?»

Сейчас Запад пытается перенести блоковое мышление в Азию. В ноябре — саммит большой двадцатки в Индонезии. Владимир Путин не исключает личного участия. На Востоке, как и в России, больше не хотят играть по правилам, придуманным в Вашингтоне. Иран под санкциями, КНДР тоже. Китай шантажируют Тайванем.

«Нет, там ни шиша никакой тонкой задумки… Просто бред и все. И самоуверенность. Зачем надо было тащиться этой бабушке в Тайвань?»

Саудовская Аравия в открытую бросает вызов американскому диктату в плане добычи нефти. За что саудитов сразу причисляют чуть ли не к агентам Кремля.

«На Западе пишут, что Бен Салман из-за вас американцам хамит».

«Это неправда… Человек молодой, решительный, с характером. Это очевидные факты, ему не надо хамить и тогда в ответ не услышите жестких оценок с его стороны вот и все. Надо уважать и наследного принца Саудовской Аравии. И они будут отвечать тем же отвечать тем, кто им хамит».

У гостей Валдая даже мысль появилась — а что если столицу России перенести поближе к азиатским друзьям?

«Исторически и ментально центр России всегда ассоциируется с Москвой. И на мой взгляд какой-то необходимости. Есть проблемы в развитии столицы, как мегаполиса. И должен сказать, что они под руководством команды действующего мэра Собянина решаются гораздо лучше, чем во многих других странах мира и многих других мегаполисах».

А напоследок президента России попросили передать послание тем европейцам и американцам, кто еще не стал жертвой русофобской пропаганды.

«Не верьте тому, что Россия является вашим врагом или даже противником. Россия - ваш друг. Россия — не враг. И никогда не имела никаких злобных намерений в отношении европейских государств и Соединенных Штатов. И мы знаем, что у нас, у России там очень много друзей».

Здравомыслящих людей много и в США, и в Евросоюзе. На смену гегемонии — приходит многополярность. Точка не возврата — уже пройдена.