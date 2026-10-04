Германия готова обсуждать пути завершения конфликта на Украине после прекращения боевых действий. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил во время визита в Киев, передает Taz.de.

«Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать друг с другом пути завершения конфликта», — сказал Мерц, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Ранее на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер заявил, что Киев, несмотря на предложения о диалоге, не стремится остановить боевые действия и вернуться к переговорам. По словам Путина, Москва была готова возобновить контакты сразу после выборов в Госдуму.

Однако, как отметил президент, в дни голосования ВСУ пытались сорвать их проведение, атакуя российские территории. Путин сообщил, что в ночь с 19 на 20 сентября по Москве было запущено более 1600 беспилотников. Кроме того, по его словам, погибли шесть членов избирательных комиссий.

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