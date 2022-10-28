Новый пакет помощи Украине от США оказался очень скромным

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На этот раз — никаких мощных установок, только боеприпасы для уже существующих систем.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. Lianne Hirano; 5-tv.ru

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США предоставят Украине новый пакет военной помощи, в том числе боеприпасы для реактивных систем HIMARS. Правда, нынешнюю партию можно назвать достаточно скромной. Ее общая стоимость — 275 миллионов долларов, хотя раньше счет шел на миллиарды. На этот раз — никаких мощных установок, только боеприпасы для уже существующих систем.

И на этом фоне Госдеп сообщил, что США усилят контроль над западным оружием на Украине, уже и в Вашингтоне опасаются, что оно попадет на черный рынок в результате краж или незаконной перепродажи.

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