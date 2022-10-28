Все — в топку: украинские власти лишили Ани Лорак квартиры в Киеве

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 210

Ани Лорак лишилась квартиры за полтора миллиона долларов в Киеве из-за санкций

Все — в топку: украинские власти лишили Ани Лорак квартиры в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Вместе с исполнительницей под ограничения попали и другие звезды шоубиза, оставшиеся в РФ.

Певица Ани Лорак лишилась квартиры в Киеве стоимостью в полтора миллиона долларов, сообщает StarHit.ru. Теперь она и другие звезды, попавшие под ограничения, не смогут пользоваться финансами и собственностью, которые остались на родине. Площадь квартиры исполнительницы составляет 400 квадратных метров. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против артисток, решивших строить карьеру в России.

Как отмечает в свою очередь Газета.ру, кроме Лорак в черном списке находятся звезды Регина Тодоренко Анна Седокова, Таисия Повалий.

На фоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе звезды шоу-бизнеса разделились на несколько лагерей, а именно, поддерживающих, осуждающих и относящихся нейтрально к действиям властей РФ.

Украинская же власть не только «вставляет палки в колеса» соотечественникам, но и проводит их геноцид, не стесняясь заявлять о причастности к терактам на территории России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в чем признался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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